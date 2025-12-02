Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Dow Jones-Entwicklung
|
02.12.2025 20:05:08
Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone
Am Dienstag klettert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 47 436,93 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,191 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,616 Prozent auf 47 580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 47 289,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 47 597,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 263,92 Punkten.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 47 562,87 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Wert von 45 295,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 782,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 11,90 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Punkten.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 8,83 Prozent auf 202,93 USD), Caterpillar (+ 1,73 Prozent auf 577,88 USD), Honeywell (+ 1,17 Prozent auf 192,45 USD), Salesforce (+ 1,00 Prozent auf 235,16 USD) und NVIDIA (+ 0,82 Prozent auf 181,40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Procter Gamble (-2,33 Prozent auf 144,00 USD), Home Depot (-1,98 Prozent auf 304,40 EUR), Coca-Cola (-1,97 Prozent auf 70,53 USD), Chevron (-1,61 Prozent auf 150,08 USD) und Sherwin-Williams (-1,58 Prozent auf 336,09 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23 441 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf
Die Verizon-Aktie weist mit 8,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
