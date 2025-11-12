Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Frühe Investition
|
12.11.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Travelers-Papier an diesem Tag 112,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,890 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2025 254,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,02 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 254,67 USD, was einer positiven Performance von 154,67 Prozent entspricht.
Insgesamt war Travelers zuletzt 62,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)mehr Nachrichten
|
12.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)