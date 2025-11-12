Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Travelers-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Travelers-Papier an diesem Tag 112,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,890 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2025 254,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,02 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 254,67 USD, was einer positiven Performance von 154,67 Prozent entspricht.

Insgesamt war Travelers zuletzt 62,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at