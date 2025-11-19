Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Rentable Travelers-Anlage?
|
19.11.2025 16:04:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 259,27 USD. Bei einem Travelers-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,857 Travelers-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 286,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 106,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,64 Prozent zugenommen.
Travelers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)mehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
