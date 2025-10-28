Amazon Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren
Amazon-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 30,86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Amazon-Aktie investierten, hätten nun 32,410 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Amazon-Aktien wären am 27.10.2025 7 356,02 USD wert, da der Schlussstand 226,97 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 635,60 Prozent zugenommen.
Am Markt war Amazon jüngst 2,42 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
