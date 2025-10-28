Amazon Aktie

195,00EUR -0,24EUR -0,12%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

28.10.2025 07:18:51

Amazon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 271 auf 279 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju verschob seine Bewertungsbasis am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht um ein Quartal weiter in die Zukunft. Die Anleger dürften sich beim Bericht voll auf das Wachstum der Cloud-Sparte AWS fokussieren. Die Erwartung liege bei etwa plus 18 Prozent - mit der Hoffnung auf eine Beschleunigung im vierten Quartal und 2026./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

