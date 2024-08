Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie gebracht.

Am 15.08.2021 wurde die Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 410,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,243 Goldman Sachs-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 498,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,40 Prozent.

Der Goldman Sachs-Wert an der Börse wurde auf 154,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at