Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Performance unter der Lupe
|
04.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 263,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 0,379 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.12.2025 135,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 357,91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 35,58 Prozent.
Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 352,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depotmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)