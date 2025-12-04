Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Home Depot-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 263,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 0,379 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.12.2025 135,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 357,91 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 35,58 Prozent.

Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 352,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at