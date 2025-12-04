Boeing Aktie

Kursverlauf 04.12.2025 18:01:54

Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone

Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag.

Um 18:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 47 856,92 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,07 Prozent auf 47 371,62 Punkte an der Kurstafel, nach 47 882,90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 47 790,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 049,72 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,580 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 085,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der Dow Jones bei 45 621,29 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 45 014,04 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,89 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,44 Prozent auf 246,93 USD), IBM (+ 1,92 Prozent auf 308,44 USD), NVIDIA (+ 1,90 Prozent auf 183,01 USD), Caterpillar (+ 1,44 Prozent auf 600,00 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,34 Prozent auf 316,31 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-2,21 Prozent auf 169,26 USD), Amazon (-2,05 Prozent auf 227,61 USD), Boeing (-1,90 Prozent auf 198,70 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR) und UnitedHealth (-1,67 Prozent auf 334,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 241 057 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,70 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen

04.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
25.11.25 Boeing Buy UBS AG
24.11.25 Boeing Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

3M Co. 148,52 0,46% 3M Co.
Amazon 196,60 -1,34% Amazon
Boeing Co. 170,64 -1,47% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 514,00 1,58% Caterpillar Inc.
Home Depot 305,10 -0,65% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 264,30 1,67% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 271,65 1,72% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 412,35 0,22% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 157,26 2,18% NVIDIA Corp.
Salesforce 213,05 4,33% Salesforce
UnitedHealth Inc. 283,75 1,56% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 35,26 1,15% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 850,94 -0,07%

