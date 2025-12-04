Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NYSE-Handel im Blick 04.12.2025 20:04:53

Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil

Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil

Wenig Veränderung ist am Donnerstagnachmittag in New York zu beobachten.

Um 20:02 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,00 Prozent auf 47 884,86 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,232 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,07 Prozent schwächer bei 47 371,62 Punkten, nach 47 882,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 771,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 049,72 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,639 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47 085,24 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 45 621,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 45 014,04 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,85 Prozent auf 247,91 USD), NVIDIA (+ 2,00 Prozent auf 183,19 USD), IBM (+ 1,66 Prozent auf 307,65 USD), Caterpillar (+ 1,61 Prozent auf 601,00 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,56 Prozent auf 316,99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,13 Prozent auf 332,46 USD), Amazon (-1,76 Prozent auf 228,29 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR), 3M (-1,59 Prozent auf 170,34 USD) und Boeing (-1,58 Prozent auf 199,33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 147 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depotmehr Nachrichten

Analysen zu Home Depotmehr Analysen

18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 145,00 -2,37% 3M Co.
Amazon 197,02 0,21% Amazon
Boeing Co. 172,36 1,01% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 513,00 -0,19% Caterpillar Inc.
Home Depot 300,55 -1,49% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 264,00 -0,11% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 270,80 -0,31% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 413,35 0,24% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 158,18 0,59% NVIDIA Corp.
Salesforce 213,25 0,09% Salesforce
UnitedHealth Inc. 285,65 0,67% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 35,30 0,13% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 850,94 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen