Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil

Wenig Veränderung ist am Donnerstagnachmittag in New York zu beobachten.

Um 20:02 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,00 Prozent auf 47 884,86 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,232 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,07 Prozent schwächer bei 47 371,62 Punkten, nach 47 882,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 771,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48 049,72 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,639 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47 085,24 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 45 621,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 45 014,04 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,85 Prozent auf 247,91 USD), NVIDIA (+ 2,00 Prozent auf 183,19 USD), IBM (+ 1,66 Prozent auf 307,65 USD), Caterpillar (+ 1,61 Prozent auf 601,00 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,56 Prozent auf 316,99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,13 Prozent auf 332,46 USD), Amazon (-1,76 Prozent auf 228,29 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR), 3M (-1,59 Prozent auf 170,34 USD) und Boeing (-1,58 Prozent auf 199,33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 147 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

