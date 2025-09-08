Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Amgen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2015 wurden Amgen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Amgen-Aktie an diesem Tag 154,56 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,647 Amgen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.09.2025 gerechnet (283,64 USD), wäre die Investition nun 183,51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83,51 Prozent erhöht.

Amgen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 153,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at