Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 47 954,99 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,163 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 47 888,16 Punkte an der Kurstafel, nach 47 850,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 133,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 871,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,786 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 311,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 400,86 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 44 765,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 431,57 Punkten. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 5,30 Prozent auf 260,57 USD), Goldman Sachs (+ 2,00 Prozent auf 854,56 USD), Visa (+ 1,27 Prozent auf 331,24 USD), Verizon (+ 1,04 Prozent auf 41,69 USD) und McDonalds (+ 0,87 Prozent auf 311,23 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amgen (-3,02 Prozent auf 329,89 USD), Chevron (-1,48 Prozent auf 150,00 USD), Procter Gamble (-1,31 Prozent auf 143,45 USD), Merck (-1,16 Prozent auf 99,72 USD) und 3M (-1,06 Prozent auf 167,48 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 37 963 846 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at