Marktbericht 03.12.2025 18:02:37

Dow Jones aktuell: Dow Jones fester

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 18:00 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,44 Prozent auf 47 685,49 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,185 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,121 Prozent leichter bei 47 416,91 Punkten, nach 47 474,46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 776,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 47 371,62 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,220 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der Dow Jones 47 336,68 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, lag der Dow Jones bei 45 271,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 705,53 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,49 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 3,18 Prozent auf 334,85 USD), Nike (+ 2,16 Prozent auf 66,33 USD), Goldman Sachs (+ 1,73 Prozent auf 829,28 USD), Merck (+ 1,50 Prozent auf 102,55 USD) und Amgen (+ 1,47 Prozent auf 343,32 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Microsoft (-2,01 Prozent auf 480,13 USD), Travelers (-1,66 Prozent auf 283,74 USD), Boeing (-1,28 Prozent auf 202,75 USD), Amazon (-0,79 Prozent auf 232,56 USD) und NVIDIA (-0,25 Prozent auf 181,00 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 816 130 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

