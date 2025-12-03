Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,86 Prozent fester bei 47 882,90 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,185 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 47 416,91 Punkte an der Kurstafel, nach 47 474,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 47 371,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47 969,64 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,635 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47 336,68 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 03.09.2025, einen Stand von 45 271,23 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 44 705,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 4,67 Prozent auf 339,71 USD), Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 836,57 USD), McDonalds (+ 2,32 Prozent auf 307,71 USD), Amgen (+ 2,09 Prozent auf 345,42 USD) und American Express (+ 2,06 Prozent auf 368,13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Microsoft (-2,50 Prozent auf 477,73 USD), Travelers (-1,47 Prozent auf 284,27 USD), Boeing (-1,38 Prozent auf 202,54 USD), NVIDIA (-1,03 Prozent auf 179,59 USD) und Amazon (-0,87 Prozent auf 232,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 39 764 466 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,74 Prozent.

Redaktion finanzen.at