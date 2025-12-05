Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,23 Prozent auf 47 963,37 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,163 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 47 888,16 Punkte an der Kurstafel, nach 47 850,94 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 48 133,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 47 873,61 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,804 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der Dow Jones bei 47 311,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45 400,86 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, stand der Dow Jones noch bei 44 765,71 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,14 Prozent nach oben. Bei 48 431,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,83 Prozent auf 259,42 USD), Verizon (+ 1,55 Prozent auf 41,90 USD), Visa (+ 1,54 Prozent auf 332,13 USD), Goldman Sachs (+ 1,45 Prozent auf 849,98 USD) und Walmart (+ 0,89 Prozent auf 115,86 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amgen (-2,63 Prozent auf 331,21 USD), 3M (-1,21 Prozent auf 167,22 USD), UnitedHealth (-1,09 Prozent auf 329,86 USD), Travelers (-0,95 Prozent auf 280,16 USD) und Merck (-0,88 Prozent auf 100,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 012 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,740 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Mit 6,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

