WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

Rentables Caterpillar-Investment? 07.11.2025 16:05:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Caterpillar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2024 wurde das Caterpillar-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 408,21 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,245 Caterpillar-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 569,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Caterpillar eine Börsenbewertung in Höhe von 267,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

