NYSE-Handel Dow Jones schwächer

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,13 Prozent auf 48 050,77 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,823 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,553 Prozent höher bei 48 380,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 48 114,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 961,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 48 387,33 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 46 590,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 018,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der Dow Jones bei 43 449,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 13,35 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,51 Prozent auf 261,32 USD), Procter Gamble (+ 1,83 Prozent auf 147,87 USD), Honeywell (+ 1,51) Prozent auf 201,26 USD), Chevron (+ 1,47 Prozent auf 148,90 USD) und Merck (+ 1,06 Prozent auf 99,31 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,84 Prozent auf 560,41 USD), NVIDIA (-3,88 Prozent auf 170,83 USD), Nike (-1,33 Prozent auf 66,23 USD), Cisco (-1,19 Prozent auf 76,63 USD) und 3M (-0,89 Prozent auf 161,74 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 123 122 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

