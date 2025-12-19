Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus

Mit dem Dow Jones ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 48 134,89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,652 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,311 Prozent stärker bei 48 101,18 Punkten, nach 47 951,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 974,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 289,63 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,946 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der Dow Jones bei 46 138,77 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 46 315,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 342,24 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,55 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3,93 Prozent auf 180,99 USD), Boeing (+ 2,79 Prozent auf 214,08 USD), Goldman Sachs (+ 1,96 Prozent auf 893,48 USD), Cisco (+ 1,91 Prozent auf 78,42 USD) und Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 576,22 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-10,54 Prozent auf 58,71 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 296,65 EUR), Verizon (-1,46 Prozent auf 39,82 USD), Sherwin-Williams (-1,38 Prozent auf 320,86 USD) und McDonalds (-1,19 Prozent auf 315,84 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 116 783 025 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,548 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

