Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 47 885,97 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,823 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,553 Prozent auf 48 380,17 Punkte an der Kurstafel, nach 48 114,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47 856,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 387,33 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,46 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 46 590,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 018,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 449,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,96 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 886,86 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,89 Prozent auf 149,52 USD), Procter Gamble (+ 1,79 Prozent auf 147,81 USD), McDonalds (+ 1,33 Prozent auf 318,69 USD), Salesforce (+ 1,27 Prozent auf 258,14 USD) und Merck (+ 0,93 Prozent auf 99,18 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-4,59 Prozent auf 561,89 USD), NVIDIA (-3,81 Prozent auf 170,94 USD), Nike (-2,13 Prozent auf 65,69 USD), Cisco (-2,00 Prozent auf 76,00 USD) und American Express (-1,35 Prozent auf 375,61 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 63 788 321 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,657 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at