Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 47 920,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,823 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,553 Prozent auf 48 380,17 Punkte an der Kurstafel, nach 48 114,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 894,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 48 387,33 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,39 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 46 590,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 018,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43 449,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 13,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,11 Prozent auf 260,30 USD), Honeywell (+ 1,90 Prozent auf 202,03 USD), Procter Gamble (+ 1,87 Prozent auf 147,93 USD), Chevron (+ 1,23 Prozent auf 148,55 USD) und McDonalds (+ 0,95 Prozent auf 317,50 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-5,05 Prozent auf 559,20 USD), NVIDIA (-3,43 Prozent auf 171,63 USD), Nike (-2,09 Prozent auf 65,72 USD), Cisco (-1,78 Prozent auf 76,17 USD) und Goldman Sachs (-1,04 Prozent auf 870,00 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 30 237 417 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,71 erwartet. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at