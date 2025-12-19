Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2020 wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 180,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,553 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 312,68 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 18.12.2025 auf 565,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,68 Prozent gesteigert.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 263,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at