Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 19.12.2025 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2020 wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 180,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,553 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 312,68 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 18.12.2025 auf 565,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,68 Prozent gesteigert.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 263,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten