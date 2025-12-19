Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Hochrechnung
|
19.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.12.2020 wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 180,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,553 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 312,68 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 18.12.2025 auf 565,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,68 Prozent gesteigert.
Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 263,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.at)