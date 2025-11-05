Cisco Aktie

Cisco

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Rentable Cisco-Anlage? 05.11.2025 16:05:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Cisco-Einstiegs gewesen.

Am 05.11.2015 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35,174 Cisco-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cisco-Aktie auf 72,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 543,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,38 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cisco belief sich zuletzt auf 294,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

