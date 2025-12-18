Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

Profitabler Home Depot-Einstieg? 18.12.2025 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Home Depot eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.12.2024 wurde die Home Depot-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Home Depot-Anteile an diesem Tag bei 393,82 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 25,392 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.12.2025 9 058,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 356,75 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 9,41 Prozent.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 350,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

