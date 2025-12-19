NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagmittag stärker

Am Freitag steht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,59 Prozent im Plus bei 48 233,39 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,652 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,311 Prozent auf 48 101,18 Punkte an der Kurstafel, nach 47 951,85 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 289,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 47 974,82 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,743 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 138,77 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 46 315,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 342,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,28 Prozent auf 179,86 USD), Boeing (+ 3,05 Prozent auf 214,62 USD), Goldman Sachs (+ 2,04 Prozent auf 894,16 USD), UnitedHealth (+ 1,67 Prozent auf 333,62 USD) und Amgen (+ 1,62 Prozent auf 329,68 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-9,86 Prozent auf 59,16 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 296,65 EUR), Sherwin-Williams (-1,06 Prozent auf 321,91 USD), Procter Gamble (-0,67 Prozent auf 144,54 USD) und Walmart (-0,62 Prozent auf 114,12 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33 625 466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,548 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

