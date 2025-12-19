Freundlicher Handel: So steht der Dow Jones nachmittags

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:01 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,56 Prozent nach oben auf 48 221,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,652 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,311 Prozent auf 48 101,18 Punkte an der Kurstafel, nach 47 951,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 48 289,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 974,82 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,767 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Stand von 46 138,77 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Wert von 46 315,27 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Wert von 42 342,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 13,75 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3,37 Prozent auf 215,28 USD), NVIDIA (+ 3,15 Prozent auf 179,62 USD), Goldman Sachs (+ 2,47 Prozent auf 897,96 USD), Cisco (+ 2,34 Prozent auf 78,75 USD) und UnitedHealth (+ 1,63 Prozent auf 333,50 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-11,00 Prozent auf 58,41 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 296,65 EUR), Sherwin-Williams (-1,53 Prozent auf 320,38 USD), Verizon (-1,00 Prozent auf 40,01 USD) und Procter Gamble (-0,89 Prozent auf 144,22 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 39 910 633 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,548 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at