Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in JPMorgan Chase eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die JPMorgan Chase-Anteile bei 161,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,202 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Aktien wären am 07.05.2024 1 189,22 USD wert, da der Schlussstand 191,75 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 18,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 551,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at