JPMorgan Chase Aktie

256,35EUR 1,30EUR 0,51%
JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

11.09.2025 10:18:13

JPMorgan ChaseCo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Benjamin Toms glaubt laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu globalen Banken, dass sich eine relativ gute Kursentwicklung bei US-Banken im Vergleich zum Gesamtmarkt fortsetzt. Er geht davon aus, dass diese am meisten von erwarteten geldpolitischen Lockerungen durch die Notenbank Fed profitieren werden. Außerdem sollten regulatorische Erleichterungen bei amerikanischen Banken zu höheren Kapitalrenditen führen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 300,54 		Abst. Kursziel*:
1,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 300,54 		Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

