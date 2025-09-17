JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler JPMorgan Chase-Einstieg? 17.09.2025 16:04:27

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen JPMorgan Chase-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209,25 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hat, hat nun 47,790 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 309,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 776,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,76 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 848,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten