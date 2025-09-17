JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Rentabler JPMorgan Chase-Einstieg?
|
17.09.2025 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209,25 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hat, hat nun 47,790 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 309,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 776,11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,76 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 848,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
|
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
12.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.09.25
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.09.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.09.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
10.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)