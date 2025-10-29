Visa Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Visa-Aktie an diesem Tag bei 281,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 0,355 Visa-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 123,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 346,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 669,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
