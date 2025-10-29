Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Visa-Anlage unter der Lupe 29.10.2025 16:04:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Visa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Visa-Aktie an diesem Tag bei 281,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 0,355 Visa-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 123,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 346,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 669,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: varandah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.mehr Nachrichten