Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
29.10.2025 16:32:39
ROUNDUP: Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.
Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten. Der Aktienkurs von Visa sackte am Mittwoch im frühen US-Handel in einem freundlichen Marktumfeld zuletzt um ein Prozent ab./he/so/he
