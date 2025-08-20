Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 44 938,31 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,490 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,067 Prozent höher bei 44 952,36 Punkten in den Handel, nach 44 922,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44 767,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 45 033,75 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,055 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 44 342,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, stand der Dow Jones bei 42 677,24 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 20.08.2024, bei 40 834,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 6,01 Prozent nach oben. 45 207,39 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 2,05 Prozent auf 274,39 USD), Walmart (+ 1,26 Prozent auf 102,57 USD), Caterpillar (+ 1,08 Prozent auf 420,59 USD), Coca-Cola (+ 0,81 Prozent auf 70,70 USD) und Chevron (+ 0,80 Prozent auf 153,22 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Apple (-1,97 Prozent auf 226,01 USD), Amazon (-1,84 Prozent auf 223,81 USD), UnitedHealth (-1,45 Prozent auf 299,84 USD), Nike (-0,81 Prozent auf 76,26 USD) und Microsoft (-0,79 Prozent auf 505,72 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 47 470 841 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,817 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,08 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

