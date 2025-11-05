Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

Experten im Fokus 05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Walmart öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.

Walmart lässt sich voraussichtlich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Walmart die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 34 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,598 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Walmart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 31 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,59 Prozent auf 177,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart noch 169,59 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, gegenüber 2,41 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 36 Analysten durchschnittlich 709,31 Milliarden USD im Vergleich zu 680,99 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten

Analysen zu Walmartmehr Analysen

29.10.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Walmart Buy UBS AG
08.09.25 Walmart Outperform Bernstein Research
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Walmart

