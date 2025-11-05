Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Anlage unter der Lupe
|
05.11.2025 16:05:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Walmart-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 51,186 Walmart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Walmart-Aktie auf 102,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 234,77 USD wert. Damit wäre die Investition 423,48 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 809,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
31.10.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)