Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Walmart-Anlage unter der Lupe 05.11.2025 16:05:15

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walmart-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Walmart-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 51,186 Walmart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Walmart-Aktie auf 102,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 234,77 USD wert. Damit wäre die Investition 423,48 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 809,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten