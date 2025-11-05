Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walmart-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Walmart-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 51,186 Walmart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Walmart-Aktie auf 102,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 234,77 USD wert. Damit wäre die Investition 423,48 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Walmart belief sich jüngst auf 809,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at