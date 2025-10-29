Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walmart-Aktien gewesen.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Walmart-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,144 Walmart-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 103,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221,20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 121,20 Prozent angewachsen.

Der Walmart-Wert an der Börse wurde auf 824,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at