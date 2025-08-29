Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter

Am fünften Tag der Woche herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,20 Prozent auf 45 544,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,384 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 45 581,03 Zählern und damit 0,122 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (45 636,90 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 45 616,16 Punkte, das Tagestief hingegen 45 377,21 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,132 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 29.07.2025, mit 44 632,99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 215,73 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.08.2024, den Wert von 41 335,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,44 Prozent aufwärts. Bei 45 757,84 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2,51 Prozent auf 309,87 USD), American Express (+ 1,31 Prozent auf 331,28 USD), Merck (+ 1,09 Prozent auf 84,12 USD), Johnson Johnson (+ 0,98 Prozent auf 177,17 USD) und Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 68,99 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3,65 Prozent auf 419,04 USD), NVIDIA (-3,32 Prozent auf 174,18 USD), 3M (-1,29 Prozent auf 155,53 USD), Amazon (-1,12 Prozent auf 229,00 USD) und IBM (-0,91 Prozent auf 243,49 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 61 024 406 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

