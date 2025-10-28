IBM Aktie

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

28.10.2025 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in IBM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IBM-Papier bei 212,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,697 IBM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 313,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 470,53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 47,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete IBM eine Marktkapitalisierung von 292,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

