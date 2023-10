Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

Der Dow Jones knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 15:59 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,77 Prozent auf 33 889,49 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10,557 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,638 Prozent auf 33 845,65 Punkte an der Kurstafel, nach 33 631,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 33 957,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33 733,34 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,89 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34 575,53 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.07.2023, bei 34 395,14 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 13.10.2022, bei 30 038,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,27 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 4,34 Prozent auf 152,14 USD), UnitedHealth (+ 3,19 Prozent auf 542,30 USD), American Express (+ 1,49 Prozent auf 153,54 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 273,60 USD) und Goldman Sachs (+ 1,40 Prozent auf 314,18 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,97 Prozent auf 185,62 USD), IBM (-1,16 Prozent auf 139,60 USD), Amgen (-0,84 Prozent auf 282,64 USD), Intel (-0,71 Prozent auf 36,58 USD) und Walt Disney (-0,24 Prozent auf 84,15 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 1 007 600 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,668 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at