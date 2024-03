Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich schwächer

Am Montag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent auf 39 012,84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,233 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,250 Prozent auf 38 989,51 Punkte an der Kurstafel, nach 39 087,38 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 035,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 38 913,30 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wies der Dow Jones 38 654,42 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der Dow Jones mit 36 204,44 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 390,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 3,04 Prozent auf 45,15 USD), IBM (+ 2,62 Prozent auf 193,13 USD), Goldman Sachs (+ 2,16 Prozent auf 396,47 USD), Dow (+ 2,12 Prozent auf 56,95 USD) und Cisco (+ 1,57 Prozent auf 49,16 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,02 Prozent auf 148,20 USD), Apple (-2,89 Prozent auf 174,46 USD), Merck (-2,58 Prozent auf 123,69 USD), Nike (-2,10 Prozent auf 99,74 USD) und Johnson Johnson (-2,02 Prozent auf 158,85 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 860 222 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,844 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at