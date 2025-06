Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün

Der Dow Jones befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,05 Prozent aufwärts auf 42 762,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 16,788 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,397 Prozent höher bei 42 487,89 Punkten, nach 42 319,74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 42 924,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42 582,55 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40 829,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 579,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 886,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 0,874 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,76 Prozent auf 274,51 USD), Amazon (+ 2,72 Prozent auf 213,57 USD), UnitedHealth (+ 2,49 Prozent auf 303,22 USD), Chevron (+ 2,42 Prozent auf 140,21 USD) und Cisco (+ 2,23 Prozent auf 66,06 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen McDonalds (-0,52 Prozent auf 307,36 USD), 3M (-0,52 Prozent auf 145,50 USD), Walmart (-0,50 Prozent auf 97,47 USD), Sherwin-Williams (-0,11 Prozent auf 357,48 USD) und Home Depot (-0,11 Prozent auf 323,60 EUR).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 870 339 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at