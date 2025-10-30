Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

31.10.2025 00:34:54

E-Commerce-Sparte wächst leicht: Starke Quartalszahlen bei Amazon dank Cloud-Wachstum

Amazons Cloud-Sparte AWS profitiert von der wachsenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Auch die Einzelhandelsumsätze steigen vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft leicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
