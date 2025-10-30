Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
31.10.2025 00:34:54
E-Commerce-Sparte wächst leicht: Starke Quartalszahlen bei Amazon dank Cloud-Wachstum
Amazons Cloud-Sparte AWS profitiert von der wachsenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Auch die Einzelhandelsumsätze steigen vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft leicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
