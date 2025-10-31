Amazon Aktie
|216,40EUR
|1,90EUR
|0,89%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 240,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 222,77
|
Abst. Kursziel*:
7,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 222,77
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Amazon shares jump 13% as AI powers fastest cloud growth in years (Financial Times)
|
30.10.25
|Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Gericht: Preiserhöhung für Prime-Kunden unwirksam (dpa-AFX)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|06:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|215,75
|0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:45
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:04
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|07:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06:47
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:47
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:43
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG