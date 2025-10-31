Amazon Aktie

216,40EUR 1,90EUR 0,89%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

31.10.2025 08:24:40

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 222,77 		Abst. Kursziel*:
7,73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 222,77 		Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

