Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende

Der Dow Jones gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent auf 47 522,12 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,782 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,241 Prozent auf 47 746,79 Punkte an der Kurstafel, nach 47 632,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 014,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 381,91 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,231 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, stand der Dow Jones bei 44 461,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 141,54 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,10 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2,22 Prozent auf 72,91 USD), Salesforce (+ 2,06 Prozent auf 256,65 USD), Walt Disney (+ 1,45) Prozent auf 111,84 USD), Johnson Johnson (+ 1,31 Prozent auf 189,05 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,29 Prozent auf 309,44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-6,32 Prozent auf 200,08 USD), Honeywell (-6,00 Prozent auf 200,11 USD), Amazon (-3,23 Prozent auf 222,86 USD), Verizon (-3,11 Prozent auf 38,96 USD) und UnitedHealth (-2,96 Prozent auf 344,75 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 45 779 199 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,58 zu Buche schlagen. Mit 6,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

