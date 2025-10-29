Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Amazon.

Amazon wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 50 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 53 Analysten einen Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 177,91 Milliarden USD gegenüber 158,88 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 63 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, gegenüber 5,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 64 Analysten durchschnittlich auf 709,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 637,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at