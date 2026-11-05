Eagle Materials Aktie

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WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084

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05.11.2026 13:07:03

Eagle Materials: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Eagle Materials (NYSE:EXP) reported record quarterly revenue of $653 million. Heavy investments in plant modernizations aim to expand margins once capital spending drops. Three things management said stand out.

Upgrading the Mountain Cement plant in Laramie, Wyoming, replaces equipment from the 1960s. Completing this project marks the peak of capital expenditures, which are investments in physical assets, before free cash flow expands.

Elevated diesel fuel prices pushed up freight expenses across every product line during the quarter. Management is responding by raising cement prices early next year to protect profitability.

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