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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Eagle Materials präsentiert Quartalsergebnisse

Eagle Materials wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,82 USD aus. Im letzten Jahr hatte Eagle Materials einen Gewinn von 4,23 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,91 Prozent auf 633,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Materials noch 638,9 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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