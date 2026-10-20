East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
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20.10.2026 22:16:43
East West Bancorp Q3 Income Climbs
(RTTNews) - East West Bancorp (EWBC) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $382 million, or $2.76 per share. This compares with $368 million, or $2.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $823 million from $778 million last year.
East West Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $382 Mln. vs. $368 Mln. last year. -EPS: $2.76 vs. $2.65 last year. -Revenue: $823 Mln vs. $778 Mln last year.
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