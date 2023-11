eBay-Aktie trotzdem im Minus: eBay liegt beim Gewinn leicht über Erwartungen - Enttäuschende Umsatzprognose

Nach Ertönen der Schlussglocke an der NASDAQ hat der Internetkonzern eBay seine Zahlen vorgelegt.

Die Online-Handelsplattform eBay hat die Anleger mit der Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft enttäuscht. Ebay stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 2,47 und 2,53 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten sich im Schnitt auf 2,6 Milliarden Dollar eingestellt. eBay konkurriert mit Schwergewichten wie Amazon und Walmart in den USA um die Online-Einkäufe der Verbraucher. Für eBay ist das dritte Geschäftsquartal 2023 mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 US-Dollar zu Ende gegangen. Analysten erwarteten zuvor im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, nachdem im Vorjahresquartal ebenfalls 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) nach roten Zahlen von 70 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Den Ausschlag dafür gaben unter anderem Bewertungsgewinne.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2,38 Milliarden US-Dollar) hat eBay in dem im September abgelaufenen Quartal ein Umsatzplus verbucht, die Erlöse lagen bei 2,5 Milliarden US-Dollar. Experten hatten den Umsatz zuvor auf 2,5 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die eBay-Aktie zeigte sich im US-Handel an der NASDAQ 2,01 Prozent tiefer bei 39,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX