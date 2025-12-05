eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Lukrativer eBay-Einstieg?
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,758 eBay-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 869,14 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 04.12.2025 auf 82,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,91 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 37,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|eBay-Aktie fällt: eBay bringt Live-Shopping-Funktion nach Deutschland (dpa-AFX)
|
14.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc.
|70,67
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.