Lukrativer eBay-Einstieg? 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in eBay-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der eBay-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,758 eBay-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 869,14 USD, da sich der Wert eines eBay-Anteils am 04.12.2025 auf 82,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 37,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

