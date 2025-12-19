eBay Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die eBay-Aktie 27,46 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die eBay-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,642 eBay-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der eBay-Aktie auf 83,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 304,66 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 204,66 Prozent angezogen.
eBay war somit zuletzt am Markt 37,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
