eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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29.04.2026 09:00:00
eBay Inc. Reports First Quarter 2026 Results
Q1 Revenue of $3.1 billion; GMV of $22.2 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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