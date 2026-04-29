PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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29.04.2026 06:00:00
eBay Q1 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu PayPal Inc
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23.04.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.04.26
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20.04.26
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16.04.26
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07.04.26
|Einige nutzen Wero - doch Paypal bleibt in Deutschland vorn (dpa-AFX)
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02.04.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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31.03.26
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